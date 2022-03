Μόλις 14 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι τρεις είναι αμυντικοί, θα έχει στη διάθεσή του ο Πεπ Γκουαρδιόλα για τη ρεβάνς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε από το πρώτο ματς στη Λισαβόνα το όνομά της στην κληρωτίδα των προημιτελικών, μετά την επικράτηση με 5-0 της Σπόρτινγκ.

Ωστόσο, τα προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί ο Ισπανός τεχνικός ενόψει της ρεβάνς με τους Πορτογάλους την Τετάρτη (09/03, 22:00) στο «Έτιχαντ» είναι πολλά.

Κι αυτό διότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, θα έχει στη διάθεσή του 14 ποδοσφαιριστές και μόλις τρεις αμυντικούς! Κι αυτό διότι ο Νέιθακ Άκε βρίσκεται στα «πιτς», ο Κάιλ Γουόκερ είναι τιμωρημένος ενώ τελευταία στιγμή τέθηκε εκτός και ο Ζοάο Κανσέλο λόγω γρίπης.

Εκτός όμως από τους παραπάνω, η Μάντσεστερ Σίτι καλείται να πορευτεί γι' αρκετές ακόμη εβδομάδες, χωρίς τον κεντρικό της αμυντικό, Ρούμπεν Ντίας, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα Κυπέλλου με την Πιτέρμπορο.

Pep “We have 14 players and football is unpredictable” #Pep pic.twitter.com/JrACjXWXvs