Πλατινί: «Ζητώ από τον Πούτιν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς»

Ο Μισέλ Πλατινί πήρε θέση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ζητώντας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τον πόλεμο.

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Ουκρανούς, τόνισε ότι είναι δίπλα τους, ενώ παράλληλα κάλεσε τον πρόεδρο Πούτιν, με τον οποίο είχε πολλές συναντήσεις στο παρελθόν, να σταματήσει τον πόλεμο.

«Θέλω να πω στους Ουκρανούς φίλους μου, πως είμαι μαζί τους, η καρδιά μου και οι σκέψεις μου είναι μαζί τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν. Θαυμάζω το κουράγιο τους και την ενότητα τους. Είναι παράδειγμα για όλο τον κόσμο, η μάχη για την ελευθερία. Επίσης θέλω να ζητήσω από τον Βλάντιμιρ Πούτιν με τον οποίο έχει συζητήσει αρκετές φορές για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, να δώσε ένα τέλος στην εισβολή και μέσω της διπλωματίας να αναζητηθεί η λύση για χάρη της ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η παλιά δόξα του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Ex-UEFA President Michel Platini issues a direct plea to Vladimir Putin for Russia to stop the bombing of Ukraine.



Yet to hear any message from FIFA President Gianni Infantino to his friend Putin pic.twitter.com/YOH3sLrrgg