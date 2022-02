Έχουν αποφασίσει να μην το βάλουν κάτω, να συνεχίσουν να ταλαιπωρούν το ποδόσφαιρο και τώρα οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους έχουν νέα σχέδια για την European Super League.

Οι τρεις ομάδες που απέμειναν ενωμένες μετά το κάζο της... 48ωρης επανάστασης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά την παντελή αποτυχία της προσπάθειας για τη δημιουργία της κλειστής Λίγκας των πλουσίων, δεν τα παρατούν.

Η Telegraph αναφέρει πως τα αφεντικά των τριών κλαμπ θα επανέλθουν στο προσκήνιο με την έναρξη της νέας εβδομάδας για να κάνουν γνωστά τα νέα σχέδιά τους.

Αυτά θα περιλαμβάνουν λιγότερες ομάδες στην Λίγκα ως ιδρυτικά και μόνιμα στελέχη, με τους υπόλοιπους συλλόγους να εξασφαλίζουν εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διοργάνωση που η τριπλέτα θέλει να δημιουργήσει κι όχι να είναι ένα κλειστό πρωτάθλημα...

