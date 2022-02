Η UEFA γνωστοποίησε πως την Παρασκευή θα λάβει χώρα έκτακτο meeting έπειτα από την κατάσταση πολέμου που επικρατεί στην Ουκρανία μετά την εισβολή των Ρώσων. Θέμα αλλαγής της έδρας του τελικού του Champions League, κανονικά το Μπέτις – Ζενίτ.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν γινόταν να μην αντιδράσει έπειτα από τα όσα απάνθρωπα συμβαίνουν στην Ουκρανία μετά την απόφαση των Ρώσων να πραγματοποιήσουν εισβολή στη χώρα και να ξεκινήσουν πόλεμο.

Ασφαλώς πέρα από την ανθρωπότητα, τα πάντα επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση και φυσικά ο αθλητισμός. Το πρωτάθλημα της Ουκρανίας σταμάτησε, στο μπάσκετ η Euroleague λαμβάνει τα δικά της μέτρα και στο ποδόσφαιρο η UEFA συνεδριάζει την Παρασκευή για τις αποφάσεις που θα λάβει.

Ο τελικός του Champions League φαίνεται ότι θ' απομακρυνθεί από την Αγία Πετρούπολη όπου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα τέλη του Μάη.

Επιπλέον, προς το παρόν το ματς της Μπέτις με την Ζενίτ στην Ισπανία για το Europa League θα γίνει κανονικά...

Uefa has called an extraordinary meeting of its board on Friday. Inconceivable Champions League final can still take place in St Petersburg. Zenit still playing in Europa League, away at Real Betis tonight in second leg. pic.twitter.com/igXHcgB3K0