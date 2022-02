Ελάνγκα: «Θέλω να ξεπληρώνω τον προπονητή μου κάθε φορά που παίρνω ευκαιρίες» (vid)

Ο Άντονι Ελάνγκα μετά το τέλος του αγώνα με την Ατλέτικο, τόνισε ότι κάθε φορά που παίρνει την ευκαιρία από τον προπονητή του θέλει να την ξεπληρώνει

Ο Ελάνγκα έβαλε το παρθενικό του γκολ στο Champions League κόντρα στην Ατλέτικο και με αυτόν τον τρόπο κράτησε όρθια την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της ρεβάνς στο «Ολντ Τράφορντ».

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τους «ροχιμπλάνκος» ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τόνισε πως κάθε φορά που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, θέλει να ξεπληρώνει τον προπονητή του με τις εμφανίσεις του.

«Πάντα είμαι ήρεμος. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Έχω ονειρευτεί στιγμές σαν και αυτή. Όποτε παίρνω την ευκαιρία από την ομάδα, θέλω να το ξεπληρώνω στον προπονητή. Θέλω να είμαι ο καλύτερος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο. Εκτιμώ τον προπονητή μου», ανέφερε o νεαρός Σουηδός μεσοεπιθετικός.

