Μέχρι και τρεις μήνες στα «πιτς» θα αναγκαστεί να μείνει ο Γουένστον ΜακΚένι, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο πρώτο ματς της ομάδας του με την Βιγιαρεάλ.

Ο Αμερικανός χαφ ήταν ο μεγάλος άτυχος της Γιουβέντους, καθώς αγωνίστηκε για 81 λεπτά στο ματς με τη Βιγιαρεάλ (1-1) και στη συνέχεια αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο ΜακΚένι τραυματίστηκε στο πόδι, έχοντας υποστεί κάταγμα στο δεύτερο και στο τρίτο μετατάρσιο. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι και τρεις μήνες, χάνοντας σίγουρα το ερχόμενο ματς με την Έμπολι για το πρωτάθλημα και το επόμενο με τη Φιορεντίνα για το Κύπελλο, ενώ δεν αναμένεται να προλάβει και αυτό με τη Σπέτσια για τη Serie A.

Ο τραυματισμός του ΜακΚένι είναι δυσάρεστη είδηση και ​​για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, η οποία συνεχίζει τα προκριματικά για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ στις 24 Μαρτίου. Οι Αμερικανοί έχουν να δώσουν ακόμη τρία παιχνίδια, ξεκινώντας με αυτό κόντρα στο Μεξικό στις 23 Μαρτίου. Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά στις 27 Μαρτίου και την Κόστα Ρίκα στις 30 Μαρτίου.

Ο 23χρονος άσος της Γιουβέντους αγωνίστηκε σε επτά από τους 11 τελευταίους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει πετύχει δύο γκολ, σε νίκες επί του Μεξικού και της Ονδούρας.

