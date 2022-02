Στα νοκ-άουτ, αν είσαι συμπαίκτης του τον λατρεύεις, αν είσαι αντίπαλος τον μισείς. Ο Ενγκολό Καντέ κόντρα στη Λιλ έβαλε ξανά το... τούρμπο, έβγαλε ασίστ, ήταν παντού και η συλλογή με τα βραβεία μεγάλωσε.

Όσο κι αν τα πράγματα ήταν δύσκολα για την Τσέλσι στο παιχνίδι του «Στάμφορντ Μπριτζ» το βράδυ της Τρίτης, η ομάδα του Τόμας Τούχελ δίχως τον Ρομέλου Λουκάκου που έμεινε στον πάγκο, έφτασε στο τελικό 2-0 απέναντι στους «λιλουά». Δεν ήταν εντυπωσιακή, δεν έκανε πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, όμως, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Παγκόσμια Κυπελλούχος σε επίπεδο συλλόγων πήρε αυτό που έπρεπε και που ήθελε.

Και ο Ενγκολό Καντέ ήταν εκεί βάζοντας το... knock-out phase mode σε εφαρμογή.Όσο ο Τιάγκο Σίλβα πίσω σταματούσε τις φάσεις, ο Γάλλος επιζητούσε τον έλεγχο στο χώρο του κέντρου, είτε δίπλα στον Κόβασιτς αρχικά, είτε μαζί με τους Λόφτους – Τσικ και Σαούλ στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο φινάλε πήρε ακόμα ένα βραβείο Man of the Match στο Champions League.

Μην του δώσεις χώρο. Θα τον διανύσει όλο. Και θα βρει την πιο απλή και καίρια μεταβίβαση για να κάνει προκειμένου να φτιάξει ευκαιρία για γκολ για τους «μπλε». Όπως ακριβώς το έκανε και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του από τον Κρίστιαν Πούλισικ, ξεκινώντας το σπριντ από το μισό γήπεδο της Τσέλσι στο μεσαίο τρίτο και φτάνοντας στα όρια της μεγάλης περιοχής του Ζαρντίμ.

Μόλις οι αμυντικοί κάνουν πίσω βήματα και του δώσουν μέτρα να διανύσει και όσο ο αντίπαλος που τον έχει χάσει επιλέγει να μην τον σταματήσει με άγαρμπο τρόπο, ο Ενγκολό Καντέ θα βάλει turbo και δεν θα σταματήσει πουθενά. Ήταν ξανά παντού απέναντι στην Λιλ και η δική του συμβολή, από τη στιγμή που ο Κόβασιτς άντεξε κάτι παραπάνω από 50 λεπτά στο γήπεδο μέχρι ν' αποχωρήσει τραυματίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Το heatmap του Καντέ κόντρα στην Λιλ από το Wyscout

Αρκετά κοντά στον μέσο όρο των ενεργειών του σε όλες τις διοργανώσεις κινήθηκε ο Καντέ στο ματς με την Λιλ, παίρνοντας αρκετές προσπάθειες και φτάνοντας σχεδόν σε τριψήφιο αριθμό. Οι 95 ενέργειες που κατέγραψε για εκείνον η κορυφαία ποδοσφαιρική πλατφόρμα Wyscout είναι όσες είχε σημειώσει και στο απίθανο ντέρμπι με την Λίβερπουλ (2-2), στις αρχές του Γενάρη.

Οι μοναδικές φορές που το ξεπέρασε αυτό ήταν κόντρα στην Μπράιτον στο Amex (1-1, 101/63) και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με την Παλμέιρας πριν από ένα δεκαήμερο (2-1, 143/107) σε 136 λεπτά συμμετοχής λόγω και της παράτασης. Απέναντι στους «λιλουά» είχε ποσοστό επιτυχίας στο 67%, κάτι που βάσει των αριθμών του κυμαίνεται στα γνωστά του επίπεδα (με μέσο όρο στο 71,8%), αφού κινείται στην κλίμακα 50-75%. Ο χάρτης του, ωστόσο, είναι εντυπωσιακός...

Οι ενέργειες του Καντέ κόντρα στην Λιλ από το Wyscout

Οι ανακτήσεις της κατοχής από τον Καντέ κόντρα στην Λιλ από το Wyscout

Το βραβείο που πήρε στο φινάλε της πρώτης αναμέτρησης με την Λιλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για τους «16» του Champions League, είναι το τέταρτο διαδοχικό για εκείνον σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές του συμμετοχές σε νοκ-άουτ φάση. Και είναι δικαιότατο όπως κάθε φορά.

O Καντέ ήταν ο κινητήριος μοχλός της Τσέλσι το βράδυ της Τρίτης και έκανε το καρέ στα Man of the Match Awards, θυμίζοντας τον ποδοσφαιριστή που πέρυσι πήρε τους «μπλε» από το χέρι και τους ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης.

Ήταν ο κορυφαίος κάνοντας απίστευτα πράγματα στους ημιτελικούς με την Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο καλύτερος όλων στον μεγάλο τελικό του «Ντραγκάο» με την Μάντσεστερ Σίτι και τώρα ξεχώρισε και με την Λιλ. Αυτό το τρομερό και απόλυτα αθώο και ντροπαλό χαμόγελο, γίνεται ένας «εφιάλτης» για τους αντιπάλους του Καντέ στο κορυφαίο επίπεδο...

Οι μεταβιβάσεις του Καντέ απέναντι στην Λιλ από το Wyscout

