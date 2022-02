Οι «αποστάτες» της European Super League, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους σχεδιάζουν μια σειρά φιλικών αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι.

Οι τρεις σύλλογοι, που συνεχίζουν να ηγούνται της ώθησης για μια ευρωπαϊκή Super League, ετοιμάζονται να διοργανώσουν ένα τουρνουά αυτό το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το «ESPN».

Μάλιστα οι «αποστάτες» της European Super League, προσέγγισαν τη Mίλαν προκειμένου να γίνει η τέταρτη ομάδα αυτής της μικρής διοργάνωσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει απάντηση.

Οι οριστικοί τόποι διεξαγωγής των αγώνων δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, αλλά είναι πιθανό να παιχτούν στη Δυτική Ακτή, με αρκετές πόλεις να επιθυμούν να φιλοξενήσουν μια διοργάνωση που θα περιλαμβάνει ένα Clasico μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Οπως αναφέρει το «ESPN», Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους διερευνούν πώς να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη από τους αγώνες για να συμβάλουν στην αντιστάθμιση των τεράστιων απωλειών που έχουν όλοι βιώσει από το χτύπημα της πανδημίας το 2020.

Αυτοί είναι και οι μόνοι σύλλογοι που εξακολουθούν να πιέζουν για την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής Super League, αφού η ιδέα της υλοποίησης της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πέρυσι αλλά και αποχωρήσεις σχεδόν όλων των ομάδων που είχαν ταχθεί αρχικά υπέρ της.

