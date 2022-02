Η νέα συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Ατλέτικο Μαδρίτης έρχεται στους «16» του Champions League και τόσο ο Πορτογάλος, όσο και οι «ροχιμπλάνκος», θυμούνται πολύ καλά όσα έχουν... ζήσει σε μεταξύ τους «ραντεβού».

Το βράδυ της Τετάρτης η Γιουνάιτεντ θα φιλοξενηθεί στο «Wanda Metropolitano» για τα νοκ-άουτ του Champions League και ο Κριστιάνο θα έρθει αντιμέτωπος με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε γι' ακόμα μια φορά στην καριέρα του.

Φυσικά όσο βρισκόταν στην Ρεάλ Μαδρίτης οι συναντήσεις με την Ατλέτικο ήταν πάρα πολλές κι όχι μονάχα στην LaLiga, αφού οι δύο ομάδες της πόλης είχαν διεκδικήσει δυο Champions League, με τους «μερένγκες» να θριαμβεύουν και στη Λισαβόνα (2014), αλλά και στο Μιλάνο (2016).

Η προϊστορία του CR7 με το σύνολο του «Τσόλο» έχει να επιδείξει πολλές μεγάλες στιγμές, γκολ, διαφορετικής σημασίας αποτελέσματα και πανηγυρισμούς που έγιναν viral...

Συνολικά ο Κριστιάνο έχει σκοράρει 25 φορές σε 35 παιχνίδια απέναντι στην Ατλέτικο, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων χατ-τρικ σε γενικό πλαίσιο, δυο εκ των οποίων σε φάση νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ένα εξ αυτών ήταν το 2019, όταν τότε με τη φανέλα της Γιουβέντους ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε φύγει ηττημένος από τη Μαδρίτη με σκορ 2-0 και το μοναδικό που δήλωνε ήταν πως τίποτα δεν είχε τελειώσει ακόμα. Στην ρεβάνς του Τορίνο, έδωσε πρώτα στον εαυτό του και μετά στην ομάδα του όρκο νίκης, σκόραρε τρεις φορές και με το 3-0 οδήγησε τους «μπιανκονέρι» στην επόμενη φάση.

Οι πανηγυρισμοί του και κυρίως εκείνος που κάθεται στις διαφημιστικές πινακίδες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» αλλά και η πόζα που είχε πάρει μπροστά στην κάμερα στο «Βιθέντε Καλντερόν» πριν από χρόνια, παραμένουν αξέχαστα...

This is a better time than ever for Ronaldo to be out of form… We all know that Cristiano always comes to play against Atletico. pic.twitter.com/SSfERi6cZp