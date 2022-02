Εξαιρετικός ακόμα και στα τάκλιν της τελευταίας στιγμής, ο Ιμπραΐμα Κονατέ έπειτα και από το 2-0 επί της Ίντερ συνέχισε να δείχνει στην ομάδα του πως μαζί του, η λέξη «ήττα» εξαφανίζεται!

Ο Γάλλος αμυντικός παρατάχθηκε δίπλα στον Φαν Ντάικ το βράδυ της Τετάρτης στο «Τζουσέπε Μεάτσα» και κατάφερε να κάνει τους επιθετικούς της Ίντερ να μην έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μεγάλους και ενδεχομένως αναπόφευκτους κινδύνους για την εστία του Άλισον.

Ο Κονατέ με την αύρα και του «θωρηκτού», Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, έχει ήδη καταφέρει να φτιάξει το δικό του σερί στα μετόπισθεν των «κόκκινων» και εξασφαλίζει πως μαζί του, η ομάδα του δεν θα ηττηθεί!

Σε 15 παιχνίδια μαζί και με το ματς κόντρα στην Ίντερ στους «16» του Champions League, ο Κονατέ έχει μετρήσει 12 νίκες και 3 ισοπαλίες, όντας αήττητος!

Όταν παίρνει την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ για να βοηθήσει στην γραμμή υπεράσπισης μπροστά από την εστία της Λίβερπουλ, ο Κονατέ ξεδιπλώνει τις αρετές του.

Με το δυναμικό του παιχνίδι και τη σωστή χρησιμοποίηση της κορμοστασιάς του, πως ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ πέτυχε διάνα με την μεταγραφή του.

