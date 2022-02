O σταρ της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Ίντερ χάρισε τη φανέλα του σε οπαδό που του τη ζήτησε με... πλακάτ!

Η Λίβερπουλ, στη 50η νίκη του Γιούργκεν Κλοπ στο Champions League έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκριση της στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς επικράτησε με 2-0 της Ίντερ μέσα στο Μιλάνο. Εκ των πρωταγωνιστών των «Κόκκινων» ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του, κάνοντας το 2-0. Ο Αιγύπτιος σταρ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα πλησίασε τη θύρα πίσω από την εστία που σκόραρε και έδωσε την φανέλα του σε οπαδό, ο οποίος του τη ζήτησε με πλακάτ!

Mohamed Salah gives his shirt to the supporter behind the goal where he scored who had a homemade sign asking for it. #LFC #InterMilan pic.twitter.com/lo9hoNSkiZ