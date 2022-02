Ο Μίκα Ρίτσαρντς ζήτησε από τον Πίτερ Σμάιχελ την πιο λογική και ειλικρινή απάντησή του στο ερώτημα αν η Γιουνάιτεντ μπορεί να κατακτήσει το Champions League και ο Δανός έκανε τον παλαίμαχο αμυντικό να λυθεί στα γέλια!

Ο Ρίτσαρντς είναι... η χαρά προσωποποιημένη. Να τον έχεις στο στούντιο και ν' απολαμβάνεις τις συζητήσεις μαζί του για το ποδόσφαιρο και φυσικά να περιμένεις ότι σε μια κουβέντα θα γελάσει αρκετές φορές.

Τώρα, όμως, είχε και έναν πολύ... σοβαρό λόγο να το κάνει. Όσο κι αν ο Σμάιχελ τον άκουσε να του λέει «έλα με απόλυτη σοβαρότητα, πιστεύεις ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ;», η απάντηση του Δανού ήταν τέτοια που δεν θα άντεχε και πολύς κόσμος δίχως να γελάσει.

Ο θρυλικός πορτιέρε των «κόκκινων διαβόλων» απάντησε καταφατικά και ο Μίκα Ρίτσαρντς «λύθηκε»!

"Can Manchester United win the Champions League?"

Thierry Henry, @MicahRichards, and @Carra23's reaction when @Pschmeichel1 answered the question pic.twitter.com/bUpnx5AIr2