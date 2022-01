Μετά τα βραβεία της UEFA, ο Τόμας Τούχελ αναδείχθηκε νικητής και στα «Best» της FIFA, ολοκληρώνοντας ιδανικά σε ατομικό επίπεδο το 2021.

Τα έκανε σχεδόν όλα σε λιγότερο από έναν χρόνο με την Τσέλσι. Σήκωσε Champions League, σήκωσε ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, νίκησε όλους τους μεγάλους αντιπάλους της Ευρώπης στο διάβα του και μεταμόρφωσε τους Μπλε σε χρόνο-ρεκόρ. Αυτή η επιτυχία-εξπρές του Τόμας Τούχελ αναγνωρίστηκε καθολικά, καθώς μετά την UEFA, και η FIFA τού απένειμε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς!

Ο Γερμανός τεχνικός άφησε πίσω του στην κούρσα τους Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι) και Ρομπέρτο Μαντσίνι (Ιταλία) και βραβεύτηκε στην απονομή μέσω τηλεδιάσκεψης από τον Αρσέν Βενγκέρ, κλείνοντας ιδανικά τις εκκρεμότητες για το περασμένο έτος. Σημείωση, στις 26 Ιανουαρίου συμπληρώνει έναν χρόνο στους Λονδρέζους!

Έτσι, η Τσέλσι έκανε το δύο στα δύο στα βραβεία των προπονητών, αφού το αντίστοιχο των γυναικών κατέληξε στην τεχνικό των Μπλε Έμα Χέιζ!

