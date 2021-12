Κλήρωση: Μπάχαλο στην UEFA και συζητήσεις για επανάληψη για τους «16» του Champions League

Στην UEFA δέχονται τρομερές πιέσεις μετά το λάθος που έγινε στην κλήρωση των «16» και μέσα στις επόμενες ώρες θα αποφασιστεί τι θα ισχύσει κι αν θα επαναληφθεί η διαδικασία!

Η μεγάλη γκάφα που έγινε με το ζευγάρωμα της Βιγιαρεάλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ οι δυο τους έχουν παίξει στους φετινούς ομίλους του Champions League, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μπάχαλο.

Η Ατλέτικο που βγήκε αμέσως μετά κληρώθηκε με την Μπάγερν Μονάχου και φάνηκε πως οι «κόκκινοι διάβολοι» για λίγο έμειναν εκτός κληρωτίδας, με την Λίβερπουλ να συνεχίζει (και να συμμετέχει στην κλήρωση για την Ατλέτικο παρά το γεγονός πως κι εκείνοι είχαν παίξει στα γκρουπ) και να πέφτει πάνω στην Ζάλτσμπουργκ. Εν τέλει το σύνολο του Ράνγκνικ συγκρούεται με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στην UEFA συζητούν τι ακριβώς θα ισχύσει, εν μέσω έντονων πιέσεων και εξετάζεται το ενδεχόμενο επανάληψης της κλήρωσης για τους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Η Γιουνάιτεντ έχει ήδη κληρωθεί» ειπώθηκε τη στιγμή που θα προέκυπτε η αντίπαλος της Ατλέτικο, με τον σύλλογο του Μάντσεστερ να έχει «ακυρωθεί» και να περιμένει για πιο μετά!

We weren't even drawn at the time but he said "Man Utd has already been drawn" just to make us avoid Atletico Madrid and get PSG instead. Tell me this isn't scripted.pic.twitter.com/sMEDDEExyJ