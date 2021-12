Τσάβι: Από το «μπορούμε να νικήσουμε παντού», στην σκληρή και άσχημη πραγματικότητα

Τεράστια απόσταση έχουν οι δηλώσεις του Τσάβι πριν και μετά την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν, με τον κόουτς των «μπλαουγκράνα» να έχει καταλάβει πως μάλλον παραφούσκωσε τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας του...

Η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League χάνοντας ξανά με κάτω τα χέρια από την Μπάγερν Μονάχου. Στην επίσκεψη στη Βαυαρία, οι Καταλανοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, δέχθηκαν γκολ στα οποία η συμπεριφορά της ομάδας ήταν σχεδόν ερασιτεχνική και η καλοδουλεμένη μηχανή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έφτασε πανεύκολα στο τελικό 3-0 στην άδεια «Allianz Arena».

Το καμάρι της Βαρκελώνης, μάλλον έβλεπε να έρχεται αυτή η ιστορική μέρα του «υποβιβασμού» στο Europa League έπειτα από μια τρομερά διαταραγμένη αγωνιστική περίοδο. Δίχως ταυτότητα επί Κούμαν, με τεράστια προβλήματα, με αποκαρδιωτική εικόνα, τι να προλάβει να φτιάξει τόσο σύντομα ο Τσάβι; Όσο και να εμπνεύσει, όσο κι αν ο πρώτος καιρός προσπάθησε να έχει έναν άλλον αέρα, πιο φρέσκο, η Μπαρτσελόνα διανύει περίοδο κατά την οποία χρειάζεται νέες επενδύσεις στο αγωνιστικό τμήμα, υπομονή και... αντοχές.

Κάπως έτσι έφτασε η μέρα που η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων του Champions League με σύνολο τερμάτων 17 κατά και μόλις 4 υπέρ στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις με την Μπάγερν και για πρώτη φορά από τη σεζόν 2000-2001 το καταλανικό κλαμπ δεν περνάει από τα γκρουπ. Για να γίνει ακόμα χειρότερο, τότε δεν είχαν γεννηθεί καν οι Φατί, Πέδρι και Γκάβι...

Robert Lewandowski has more goals in all competitions this season than the entire squad of Barcelona combined...and he didn't even score last night! 🤯#FCBFCB #UCL pic.twitter.com/ElIbZ8E9WB December 9, 2021

Το «ψέμα» για να πείσει τους παίκτες του ότι... θα μπορούσαν

Εκ του αποτελέσματος και από την εικόνα που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του Τσάβι στον αγωνιστικό χώρο της «Allianz Arena», τελικά η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε. Ο κόουτς της ομάδας προσπάθησε τουλάχιστον πνευματικά να τους δώσει το boost που ίσως και να βοηθούσε σε κάποιο μικρό βαθμό όταν θα έβγαιναν στο χορτάρι για ν' αντιμετωπίσουν τους Βαυαρούς.

Και μπορεί η Μπάγερν να έχει τα δικά της θέματα με κορονοϊό, τις απουσίες παικτών, τους ανεμβολίαστους, την αναταραχή που – βάσει των Media – προκαλείται τον τελευταίο καιρό ως προς τον χειρισμό της κατάστασης, ωστόσο, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2020 είναι σε άλλα επίπεδα. Πολλά. Και κάπως έτσι ο Τσάβι μάλλον κορόιδεψε και τον εαυτό του με τη δήλωση που έκανε πριν από το παιχνίδι.

«Δεν θα είναι κανένα θαύμα αν νικήσουμε στο Μόναχο. Είμαστε η Μπαρτσελόνα, μπορούμε να νικήσουμε παντού» είπε προς τους εκπροσώπους του Τύπου και του γύρισε ένα πολύ δυνατό μπούμερανγκ. Και πιθανότατα να ήξερε ότι ήταν μεγάλη υπερβολή αυτό που είπε. Εκείνος σέβεται το μέγεθος του κλαμπ, γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο σύλλογος που θα πρέπει να βρίσκεται, όμως αυτό είναι απατηλό όνειρο τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Barcelona will be playing in the Europa League for the first time in 17 years 😳 pic.twitter.com/f7uWRBtKs5 December 8, 2021

Αντιμέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα, αλλά και πάλι ο πήχης ψηλά

Τα λόγια του Τσάβι μετά τον πικρό αποκλεισμό με τη νέα τριάρα από την Μπάγερν Μονάχου που έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Μπαρτσελόνα, κινήθηκαν σε πολύ διαφορετικό ύφος και ουσία. Δεν θα μπορούσε, φυσικά, να μιλήσει με ίδια θέρμη γι' αυτό που έδειξε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Όσο κι αν θέλησε να τονίσει το πρέσινγκ και την ανάκτηση της κατοχής. Και πάλι, όμως, έβαλε ψηλά τον πήχη.

Δίχως να έχουν δείξει οι «μπλαουγκράνα» πως θα μπορούσαν ν' ανταποκριθούν και πάλι σε αυτό που έθεσε ως στόχο ο προπονητής. Και ταυτόχρονα επωμίστηκε και το βάρος της δήλωσής του, με την ανάγκη να δουλέψει αυτός πολύ περισσότερο. Άλλωστε, ένας προπονητής «ζει και πεθαίνει» από τα αποτελέσματα στο γήπεδο.

Ο Τσάβι είναι ο άνθρωπος που στην ιστορία της προπονητικής του καριέρας θα έχει την σημείωση πως η Μπαρτσελόνα μαζί του έπαιξε στο Europa League για πρώτη φορά μετά την σεζόν 2003-2004. Τότε που ακόμα δεν υπήρχε καν ο Λιονέλ Μέσι ν' αλλάξει ολόκληρη την ιστορία του κλαμπ και να το οδηγήσει σε ασύγκριτους θριάμβους! Tότε ο αποκλεισμός ήταν σε εποχή... προ-Μέσι, τώρα ήρθε μόλις τέσσερις μήνες μετά την αποχώρηση που ταρακούνησε – και ίσως να το κάνει ακόμα – τα θεμέλια του συλλόγου της Βαρκελώνης.

«Αυτό θα πρέπει να γίνει το turning point της Μπαρτσελόνα. Η πραγματικότητα είναι πως αυτή τη στιγμή είμαστε στο Europa League. Μόνο που δεν ανήκουμε εκεί. Αρχίζουμε ξανά από την αρχή, από το μηδέν, όμως πάμε να κατακτήσουμε τον τίτλο. Πρέπει ο καθένας ν' αναλογιστεί τις ευθύνες του και να γίνουμε καλύτεροι. Οφείλουμε ν'΄αντικρίσουμε την σκληρή πραγματικότητα με αξιοπρέπεια και να δουλέψουμε για το καλό της Μπαρτσελόνα.

Είμαι εκνευρισμένος, αλλά η πραγματικότητα είναι πως αυτή τη στιγμή είμαστε στο Europa League. Και είναι πολλοί οι λόγοι που φτάσαμε εδώ» είπε ο Τσάβι που αρνείται να δεχθεί το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η Μπαρτσελόνα, όμως δείχνει τιμιότητα και θέληση να κοπιάσει για να αλλάξει το σκηνικό. Αν αυτό θα είναι πάνω από τις δυνάμεις του, ή θα καταφέρει την «αναγέννηση» του... κοιμώμενου και γεμάτου προβλήματα, γίγαντα, στο ταμείο θα φανεί.