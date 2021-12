Ο 18χρονος Σάβατζ έκανε ντεμπούτο με την Γιουνάιτεντ και ο πατέρας του σχολίαζε το ματς (vid)

Την ώρα που ο Τσάρλι Σάβατζ, πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ, ο πατέρας του Ρόμπι σχολίαζε το ματς και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν πια στο δυναμικό τους τον γιο του Ρόμπι, τον Τσάρλι Σάβατζ, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης (08/12) πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ και μάλιστα σε αγώνα Champions League.

Ο 18χρονος αριστεροπόδαρος μέσος άρπαξε την ευκαιρία από τον Ραλφ Ράνγκνικ και μαζί με τον κολλητό του φίλο Ζιντάν Ίγκμπαλ κατέγραψαν τα πρώτα τους λεπτά με την πρώτη ομάδα.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπλάκμπερν, της Λέστερ, της Μπέρμιγχαμ, της Ντέρμπι Κάουντι αλλά και πατέρας του Τσάρλι, Ρόμπι, έκανε το σχόλιο του αγώνα για το BT Sport και είδε τον γιο του να φοράει για πρώτη φορά τη φανέλα της Γιουνάιτεντ στην πρώτη ομάδα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του.

Ο Τσάρλι Σάβατζ είχε ξεπηδήσει από τα τμήματα υποδομής της Γιουνάιτεντ αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φορέσει τη φανέλα της σε επίσημο ματς. Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος, είδε τον γιό του να πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα του όνειρα.

What a moment! Charlie Savage makes his Manchester United debut at the age of 18, while his Dad, Robbie, is on commentary for BT Sport! ❤️ pic.twitter.com/H6Nam8JZIt — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 8, 2021

Charlie Savage has now made more appearances in the Champions League (1) than his dad @RobbieSavage8. 😉



A proud moment for the family. #UCL pic.twitter.com/g7yiaEFZUr — Squawka Football (@Squawka) December 8, 2021