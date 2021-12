Ίγκμπαλ και Σάβατζ από τα νήπια στο ντεμπούτο τους με την Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Τσάρλι Σάβατζ και ο Ζιντάν Ίγκμπαλ, δύο φίλοι από τα νήπια, κατέγραψαν μαζί το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γιουνγκ Μπόις στο «Όλντ Τράφορντ» με τον Ραλφ Ράνγκνικ να αφήνει εκτός όλα τα «βαριά χαρτιά» και να δίνει τόπο στις ρεζέρβες και τα νιάτα.

Την εν λόγω αναμέτρηση θα την ξεχάσουν γρήγορα αρκετοί φίλοι των «κόκκινων διαβόλων». Οχι όμως ο Τσάρλι Σάβατζ και ο Ζιντάν Ίγκμπαλ, οι οποίοι πραγματοποιήσαν το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα.

Ο Βρετανός Σάβατζ και ο μίσος Ιρακινός μίσος Πακιστανός, Ίγκμπαλ είναι φίλοι από τα νήπια αλλά και μαζί στην Ακαδημία της Γιουνάιτεντ από πέντε ετών. Το βράδυ της Τετάρτης (09/12) ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό και για τους δύο 18χρονους ποδοσφαιριστές, καθώς πραγματοποίησαν μαζί το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα και αυτό θα τους μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό τους.

The moment where Charlie Savage & Zidane Iqbal made their Debut pic.twitter.com/Rbtk2JUw33

Friends from just 5 years of age.



A brilliant moment for #mufc academy graduates Charlie Savage and Zidane Iqbal ❤ pic.twitter.com/tlwUOZjdhH