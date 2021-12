Αταλάντα - Βιγιαρεάλ: Οριστική αναβολή λόγω χιονόπτωσης, την Πέμπτη (9/12) η διεξαγωγή του

Οι καιρικές συνθήκες και η σφοδρή χιονόπτωση δεν επέτρεψαν την έναρξη του ματς μεταξύ Αταλάντα και Βιγιαρεάλ, το οποίο και αναβλήθηκε οριστικά. Την Πέμπτη (9/12) η νέα ημέρα διεξαγωγής του.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι το ματς ανάμεσα σε Αταλάντα και Βιγιαρεάλ ήταν στον «αέρα» και έμοιαζε απίθανο αν όχι να ξεκινήσει, σίγουρα να ολοκληρωθεί. Το «Atleti Azzuri D' Italia» ντύθηκε στα λευκά, η χιονόπτωση δεν σταμάτησε προκαλώντας την καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα για 20 λεπτά και τελικά η UEFA ανακοίνωσε πως το παιχνίδι αναβάλλεται, με νέα ημερομηνία την Πέμπτη (9/12) καιρού επιτρέποντος. Μένει να οριστεί η ώρα διεξαγωγής του καθοριστικού ματς πρόκρισης για τον 6ο όμιλο.

Due to heavy snowfall in Bergamo, Atalanta-Villarreal will be postponed to tomorrow



Time TBD. Both clubs are still in the running to qualify for the UCL RO16 pic.twitter.com/InMwpuTjSC