Λεβαντόφσκι - Μπαρτσελόνα: Περισσότερα γκολ από τους Μπλαουγκράνα στη φετινή σεζόν! (vid)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μπαρτσελόνα (8/12, 22:00), την οποία ξεπερνά μόνος του σε επιθετική συγκομιδή τη φετινή σεζόν με τα 27 γκολ που έχει πετύχει σε όλες τις διοργανώσεις!

Η Μπαρτσελόνα διανύει με διαφορά τη χειρότερη επιθετική της φάση στον 21ο αιώνα, μετρώντας τον πρωτοφανή για τα δεδομένα της μέσο όρο του 1,25 γκολ ανά αγώνα. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι της δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αφού απέναντι στη Μπέτις και μάλιστα εντός έδρας, δεν κατάφερε να σκοράρει και το πλήρωσε με ήττα. Πλέον, καλείται να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Champions League (22:00, Cosmotesports2HD, Live Gazzetta). Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει κάλλιστα να σκοράρει.

Οι Μπλαουγκράνα κοντράρονται με τη Μπάγερν Μονάχου στην «Allianz Arena» κι αν δεν λάβουν κάποιο «δώρο» από το παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ντιναμό Κιέβου, θα πρέπει να πάρουν το διπλό. Αυτό, όμως, μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ιδίως όταν απέναντί της θα βρει τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος μετράει μόνος του δύο περισσότερα γκολ απ' ό,τι ολόκληρη η Μπάρτσα μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν!

Μοιάζει απίστευτο, όμως, ο Πολωνός σούπερ σταρ με τα 27 γκολ που έχει ήδη πετύχει σε Bundesliga (16), Champions League (9) και γερμανικό Σούπερ Καπ (2), έχει ξεπεράσει το ενεργητικό του Μπλαουγκράνα των 25 γκολ! Από αυτά, τα 23 αντιστοιχούν στη La Liga, καθώς στο φετινό Champions League χρειάστηκε να φτάσει 3η αγωνιστική για να σκοράρει (κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου) και έχει σημειώσει μόλις δύο γκολ, στις ισάριθμες νίκες της με 1-0!

Το ακόμη πιο τρελό στατιστικό είναι ότι ο Λέβα έχει βρει δίχτυα περισσότερες από μία φορές σε συνολικά οκτώ παιχνίδια φέτος, ενώ όλη η Μπαρτσελόνα σε έξι!

Robert Lewandowski has more Champions League goals than the whole Barcelona squad this season. #FCBFCB #BayernBarça #UCL pic.twitter.com/iyW0ftJ1q4