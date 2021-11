Ατλέτικο - Μίλαν: «Ζογκλερικό» από τον Σαλεμάκερς στο ημίχρονο!

Με το σφύριγμα της λήξης του ημιχρόνου στο χτεσινοβραδινό Ατλέτικο Μαδρίτης - Μίλαν, ο Αλέξις Σαλεμάκερς έκανε ένα «άρρωστο» κόλπο με την μπάλα αφήνοντας άφωνους συμπαίκτες και αντιπάλους στο «Wanda Metropolitano».

Η Μίλαν σόκαρε χτες την Ατλέτικο στο 87' με το γκολ του Μεσίας, παίρνοντας μια τεράστια νίκη που της δίνει την ευκαιρία να παίξει «τα ρέστα της» την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Λίβερπουλ για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στον δεύτερο όμιλο του UEFA Champions League. Οι «ροσονέρι» πραγματοποίησαν μια πολύ μεστή εμφάνιση και «χτύπησαν» στο τέλος για να φύγουν νικητές με 1-0 από την Μαδρίτη.

Στο ημίχρονο του αγώνα πάντως έλαβε χώρα μία από τις θεαματικότερες φάσεις του παιχνιδιού, ακόμα και αν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη του α' μέρους. Πρωταγωνιστής της ήταν ο Αλέξις Σαλεμάκερς, με τον Βέλγο μέσο της Μίλαν να βρίσκει έναν πολύ ευφάνταστο και συνάμα περίτεχνο τρόπο να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πριν οι δύο ομάδες κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Δείτε εδώ το «μαγικό» του Σαλεμάκερς:

Alexis Saelemaekers with the skill after the half-time whistle at the Wanda 😎 pic.twitter.com/I7DpXvc6vt