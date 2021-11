Σερίφ: Ο Τραορέ έγινε ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που καταρρέι εν ώρα αγώνα... (vid)

Ο Αντάμα Τραορέ της Σερίφ Τιρασπόλ ανησύχησε έντονα τον ποδοσφαιρικό κόσμο όταν κατέρρευσε στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, δίχως να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία που το προκάλεσε αυτό...

Ο 26χρονος επιθετικός της ομάδας των Κολοβού και Αθανασιάδη προς το φινάλε της αναμέτρησης με την Ρεάλ το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από προσπάθεια στην οποία ήθελε να σταματήσει τον Νάτσο, έπιασε το στήθος του και ξάπλωσε στο έδαφος.

Δεν έχασε ποτέ τις αισθήσεις του, όμως, οι γιατροί που έτρεξαν πάνω του, αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσε ν' ανταποκριθεί άμεσα και τα μάτια του δεν άνοιγαν, παρά το γεγονός πως εκείνος προσπαθούσε να επικοινωνήσει κουνώντας το κεφάλι του.

Ο Αντάμα Τραορέ έπειτα από μερικά λεπτά σηκώθηκε, αποχώρησε με τη βοήθεια των γιατρών, κατευθύνθηκε στ' αποδυτήρια και φυσικά αντικαταστάθηκε, δίχως όμως να έχει γίνει γνωστός ο λόγος που προκάλεσε αυτό το επεισόδιο ...

Adama Traorè of Sheriff Tiraspol becomes the latest ELITE athlete to go down clutching his chest.



WHAT WILL IT TAKE FOR PEOPLE TO START SEEING AND QUESTIONING THE OBVIOUS



THESE ARE ELITE ATHLETES DROPPING LIKE FLIES !!! pic.twitter.com/SDNiEdbrSC