Κλοπ: Αφρικανός δημοσιογράφος απαίτησε μια συγγνώμη, εξηγήθηκε ο Γερμανός (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ προκάλεσε μεγάλη παρεξήγηση με τους Αφρικανούς για τον τρόπο που εκφράστηκε για το δικό τους Κύπελλο Εθνών Αφρικής και ένας δημοσιογράφος απαίτησε απολογία αππό τον Γερμανό.

Ο Kloppo λίγο μετά το 2-0 της Λίβερπουλ επί της Πόρτο το βράδυ της Τετάρτης για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, άκουσε κάτι που δεν περίμενε.

Αφρικανός δημοσιογράφος που συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου μέσω Zoom τον κάλεσε να πει μια δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο που εκφράστηκε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού πίστευε πως χαρακτήρισε τον θεσμό ουσιαστικά ανούσιο.

«Δεν το είπα έτσι, αυτό που εννοούσα ήταν πως δεν υπάρχει διάλειμμα για εθνικές ομάδες μέχρι τον Μάρτιο και διεξάγεται ένα μικρό τουρνουά τον Ιανουάριο. Είναι ειρωνικό.

Εμείς χάνουμε αρκετούς παίκτες μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ήταν πρόθεσή μου να θίξω κάτι τόσο σοβαρό, αλλά κι εσύ ως δημοσιογράφος το έκανες πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι πραγματικά είναι» είπε ο Κλοπ προς τον ρεπόρτερ που σε έντονο ύφος του ανέφερε πως προσέβαλε ένα ολόκληρο έθνος...

“You owe the continent of Africa an apology!”



Jurgen Klopp’s full, heated row with an African reporter after he called the AFCON ‘a little tournament’ 🤯



🔗 https://t.co/rqwwJw9TO5 pic.twitter.com/kFGeNLbJ1b