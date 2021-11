Μπάγερν Μονάχου: Το Twitter «υποκλίθηκε» στο έργο τέχνης του Λεβαντόφσκι (pics)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σκόραρε στο χιονισμένο «Ολιμπίνσκι» με ένα εντυπωσιακό ψαλίδι, έχοντας λυμένα τα κορδόνια του και το Twitter τον αποθέωσε.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με μια «εικαστική παρέμβαση» έβαλε τις βάσεις στο Ολιμπίνσκι για το 5/5 της Μπάγερν Μονάχου στον 5ο όμιλο του UEFA Champions League. Ο Πολωνός επιθετικός άνοιξε το σκορ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου με ένα γκολ που θα θυμόμαστε για καιρό.

Το μεγάλο φαβορί για τη φετινή χρυσή μπάλα έπιασε ένα ανάποδο ψαλίδι, σε ένα χιονισμένο τοπίο και με λυμένα τα κορδόνια βρήκε την πορτοκαλί μπάλα και την έστειλε στο βάθος των διχτύων. Πρόκειται για καρέ που αποτελεί ποδοσφαιρικό έργο τέχνης.

Οι χρήστες του Twitter όπως είναι λογικό «υποκλίθηκαν» στον 33χρονο φορ για τη γκολάρα που πέτυχε. Θυμίζουμε πως αυτό ήταν το 25ο γκολ του «καυτού» Λεβαντόφσκι σε 19 παιχνίδια την τρέχουσα σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

WHAT. A. GOAL!



Lewandowski puts Bayern in front via a spectacular overhead kick 🤯#UCL pic.twitter.com/zUGoHI8tyr November 23, 2021

Simply spectacular from Robert Lewandowski 🤯



The Ballon d'Or is only six days away 🧐 pic.twitter.com/54cr3gfiMq — GOAL (@goal) November 23, 2021

Bicycle kick with untied boots.



Lewandowski things 🔥 pic.twitter.com/3JoDq6adKk — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2021

Robert Lewandowski scored this goal with six days until the Ballon d’Or is handed out ✍️ pic.twitter.com/H01XfQ3JOC — B/R Football (@brfootball) November 23, 2021

Robert Lewandowski pulling off a bicycle-kick goal in the driving snow.



Hang this photo in The Louvre. pic.twitter.com/oYyKhCLXeH — NBC Sports (@NBCSports) November 23, 2021