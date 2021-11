Κριστιάνο: Απέτυχε ξανά να σκοράρει με απευθείας φάουλ και διεύρυνε το τραγικό ρεκόρ του (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέτυχε γι' ακόμη μία φορά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από απευθείας εκτέλεση φάουλ και με αυτόν τον τρόπο συνέχισε το αρνητικό σερί που έχει στη συγκεκριμένη κατηγορία στο Champions League.

Ο Πορτογάλος αστέρας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ματς με την Βιγιαρεάλ, βοηθώντας την ομάδα του να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Ελ Μαδριγάλ».

Με το γκολ που σημείωσε έφτασε τα δέκα στο σύνολο τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και παράλληλα τα έξι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ωστόσο, από τη χθεσινή (23/11) του εμφάνιση υπήρχε ένα μελανό σημείο...

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος αστέρας πρόσθεσε μία ακόμη άστοχη εκτέλεση φάουλ στο αρνητικό σερί που έχει «χτίσει» τα τελευταία χρόνια και πλέον μετράει 34 συνεχόμενες άστοχες εκτελέσεις φάουλ στο Champions League.

Τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα με αυτόν τον τρόπο ήταν όταν αγωνιζόταν με τα χρώματα της Ρεάλ, στον προημιτελικό με την Βόλφσμπουργκ, τον Απρίλιο του 2016.

Ακόμα και με αυτόν τον τρόπο όμως ο «CR7» παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας πετύχει 12 τέρματα με απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Ακολουθούν οι ο Ντελ Πιέρο με 11, Ζουνίνιο με 10, Ριβάλντο με 8 και Ρομπέρτο Κάρλος με 7.

