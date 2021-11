Μπαρτσελόνα: Οπαδοί της Μπενφίκα και της Χάιντουκ επιτέθηκαν σε Καταλανούς! (vid)

Απίθανα πράγματα... Οπαδοί της Μπενφίκα και της Χάιντουκ έκαναν ντου σε παμπ έξω από το Καμπ Νόου για να επιτεθούν σε οργανωμένους της Μπαρτσελόνα.

Συμβαίνουν και στη Βαρκελώνη! Οπαδοί της Μπενφίκα (No Name Boys) και οργανωμένοι της Χάιντουκ (Torcida), οι οποίοι έχουν «αδελφοποιηθεί» είχαν όρεξη για επεισόδια στην Ισπανία. Ετσι, επιτέθηκαν σε παμπ κοντά στο Καμπ Νόου, όπου βρισκόντουσαν οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Υπήρξαν συμπλοκές, ωστόσο η άμεση επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα.



UCL. 23.11.2021

Barcelona - Benfica.

Before the game, No Name Boys (Benfica) + Hajduk Split (Torcida) came to the area of Camp Nou and they attacked the pub with Boixos Nois (Barcelona) pic.twitter.com/otmXMPVHDk