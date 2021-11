Λουίς Σουάρες: Έφυγε από το «Άνφιλντ» με σουβενίρ, βγήκε φωτογραφία με Νταλγκλίς και Τόρες (vid)

Μπορεί ο κόσμος της Λίβερπουλ να τον αποδοκίμασε έντονα, ωστόσο, ο Λουίς Σουάρες εισέπραξε αγάπη από τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, πήρε σουβενίρ φανέλες της ομάδας φεύγοντας από το «Άνφιλντ» και έβγαλε φωτογραφίες με τους Νταλγκλίς και Τόρες.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό για την Ατλέτικο το βράδυ της Τρίτης απέναντι στη Λίβερπουλ, παρά το γεγονός πως έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αφού το γκολ του δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Ο κόσμος της Λίβερπουλ έδειξε να ξεχνάει πόσα έχει προσφέρει ο Λουίς Σουάρες στους «κόκκινους» και τον αποδοκίμαζε έντονα σε κάθε επαφή του με τη μπάλα, όπως επίσης και τη στιγμή που βγήκε με αλλαγή.

Στο φινάλε, πάντως, ο Σουάρες εισέπραξε αγάπη από τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, πήρε δώρα φανέλες της πρώην ομάδας του και έβγαλε φωτογραφία με τους Νταλγκλίς και Τόρες.

