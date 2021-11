Ο Τεν Χαχ ξαναφτιάχνει τον Άγιαξ του '19, για να τον... χαλάσει ο (κάθε) Άντονι (vids)

Ο Έρικ Τεν Χαχ πλάθει από την αρχή τον Άγιαξ του '19, αλλά καλύτερο. Κι ο Άντονι είναι ο νέος λόγος για τον οποίο τα κορυφαία κλαμπ θα εξαντλήσουν άλλη μια φουρνιά του σπουδαίου Αίαντα όταν κοπάσει ο «θόρυβος».

Το χρονόμετρο στη «Johan Cruyff Arena» έχει παγώσει στο «05:00». Πέντε, όσα και τα λεπτά των καθυστερήσεων απέναντι στην Τότεναμ. Στον απόλυτο ορισμό της μίας στιγμής, αυτής που επιβεβαιώνει το ποδοσφαιρικό χάος, το «football, bloody hell» ή όποια άλλη εκφορά του δράματος προτιμά κανείς. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του έξτρα πενταλέπτου, ο Λούκας Μόουρα έβαζε τελεία στην εποποιία του και παράλληλα στην πορεία αναγέννησης του Άγιαξ από τις «στάχτες» του για χρόνια θαμμένου «total football». Από εκείνο το 2-3 στην εκπνοή του ημιτελικού-ρεβάνς του Champions League τον Μάιο του 2019, ο περίφημος Αίαντας και τα πιτσιρίκια του δεν θα ήταν πια ίδιος. Μέσα σε δύο καλοκαίρια, τα περισσότερα γρανάζια του αποχώρησαν, ο Ντε Λιχτ, ο Ντε Γιονγκ, ο Ζίγιες, ο Φαν Ντε Μπέεκ, ο Σένε, ο Φέλτμαν. Όχι, όμως κι ο «αρχιτέκτονας» εκείνης της ποδοσφαιρικής αποθέωσης.

Δυόμιση χρόνια μετά, ο Έρικ Τεν Χαχ παρουσιάζει την επανεφεύρεση του πιο όμορφου Άγιαξ που είδαμε στον 21ο αιώνα. Ανάλογα περίφημου, ανάλογα ελκυστικού, ανάλογα πιστού στο πρωτόλειό του Γιόχαν Κρόιφ από το οποίο εκπορεύεται το DNA του. Με μόλις τρία στελέχη της προηγούμενης φουρνιάς να έχουν ενεργό ρόλο (Τάντιτς, Μπλιντ, Μαζραουΐ), χωρίς καν να έχει ανάγκη τους Νέρες, Ονάνα, ο φετινός Άγιαξ έγινε η πρώτη ολλανδική ομάδα που πετυχαίνει το 4/4 σε όμιλο Champions League. Προκρίθηκε με το απόλυτο στους «16», έδωσε άλλη μια «παράσταση» μέσα στη Βεστφαλία (1-3), σαγήνεψε τον κάθε ουδέτερο. Ολοκαίνουριος, ανανεωμένος σε κάθε θέση, ακόμη πιο φρέσκος και με περισσότερα σημεία αναφοράς που δεν υπερβαίνουν την αθροιστική αξία τους ως σύνολο.

«Θεωρώ ότι φέτος είμαστε καλύτεροι από το 2019. Έχουμε καλύτερη ισορροπία». Ισορροπία. Η μαγική λέξη που κληροδότησε φυσικά από τον Κρόιφ, που έπαιξε χιλιάδες φορές στο μυαλό του στο πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα όντας τεχνικός της Μπάγερν Β' τη διετία 2013-15 κι αυτή που πλέον αποτελεί το «κλειδί» στη λειτουργία της ομάδας του. High press, κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας, πλάγια μπακ που γίνονται δεύτερα εξτρέμ, όλα, όμως, δοσμένα με την αρετή της προσαρμοστικότητας ώστε οι παίκτες του να βρίσκουν σχεδόν αυτόματα τον κενό χώρο ανεξαρτήτως τακτικών... εκπλήξεων των αντιπάλων.

Ten Hag is working wonders at Ajax:



His 2019 team got dismantled

Both CBs under 6 foot

GK turns 38 in a week

'Finished' striker leading goal scorer in UCL

No club has created more chances in UCL

Through to UCL KO stage with 100% record

Playing total football pic.twitter.com/KzMllQ3dFj