Λίβερπουλ - Ατλέτικο: Αποδοκιμασίες για Σουάρες στο «Άνφιλντ» (vid)

Το όνομα του Λουίς Σουάρες αποδοκιμάστηκε από τους φίλους της Λίβερπουλ κατά την ανάκρουση της 11άδας της Ατλέτικο από τα μεγάφωνα του «Άνφιλντ».

Ο Τζόρνταν Χέντερσον είχε ζητήσει από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ να υποδεχθούν θερμά τον Λουίς Σουάρες, στην επιστροφή του στο «Άνφιλντ». Ωστόσο, δεν εισακούστηκε. Για την ακρίβεια, οι φίλοι των Reds έκαναν το ακριβώς αντίθετο, καθώς κατά την ανάκρουση της 11άδας της Ατλέτικο Μαδρίτης από τα μεγάφωνα του γηπέδου, το όνομα του Ουρουγουανού αποδοκιμάστηκε έντονα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στο παρακάτω βίντεο.

Αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη του Σουάρες στο γήπεδο της πρώην ομάδας του μετά το αξέχαστο Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα 4-0 το 2019. Συνολικά, με τους Reds, o 34χρονος πια στράικερ πέτυχε 82 γκολ και μοίρασε 47 ασίστ σε σύνολο 133 συμμετοχών από τον Γενάρη του 2011 ως το καλοκαίρι του 2014, πριν πάρει μεταγραφή για τους Μπλαουγκράνα.

"Luis Suarez"

"Booooo"



The former Liverpool forward is not being warmly welcomed back to Anfield pic.twitter.com/yteO7KVuSR