Μπαρτσελόνα: Στο πλευρό του Αγουέρο ο Φατί, του αφιέρωσε το γκολ με τον γνωστό πανηγυρισμό του (vid)

Στον καλό του φίλο και συμπαίκτη, Σέρχιο Αγουέρο θέλησε να αφιερώσει το γκολ που πέτυχε ο Ανσού Φατί κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Ο Σέρχιο Αγουέρο είναι ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς για την Μπαρτσελόνα. Εκεί που έδειχνε ότι ξεπερνάει τον τραυματισμό του κι επέστρεφε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, είδε την καρδιά του να τον «προδίδει» παρουσιάζοντας προβλήματα στην αναπνοή.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά για τον Αργεντινό στράικερ, καθώς αποδείχθηκε ότι αντιμετωπίζει καρδιακή αρρυθμία κι έτσι θα πρέπει να παραμείνει εκτός γηπέδων για τους επόμενους -τουλάχιστον - 3 μήνες, ακολουθώντας ειδική θεραπεία.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Ντιναμό στο Κίεβο (0-1) ο Άνσου Φατί έδωσε τη λύση στο σκοράρισμα για την ομάδα του, πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ, ο 19χρονος επιθετικός κατευθύνθηκε στην κάμερα και το αφιέρωσε στον Σέρχιο Αγουέρο, κάνοντας το γνωστό πανηγυρισμό του πρώην επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι.

