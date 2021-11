Ρονάλντο: «Ημασταν τυχεροί κόντρα στην Αταλάντα, πρέπει να βελτιωθούμε» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν τυχερή για άλλη μια φορά που πήρε βαθμούς από την Αταλάντα, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη της ομάδας του για συνεχή βελτίωση:

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το Μπέργκαμο (2-2), χάρη στο γκολ που σημείωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πορτογάλος αστέρας δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως η ομάδα του στάθηκε τυχερή και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από μια δυνατή έδρα, όπως είναι αυτή της Αταλάντα.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέρω ότι όταν παίζουμε στο Μπέργκαμο είναι πάντα δύσκολο, αλλά το πιστεύαμε μέχρι το τέλος και είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν τα παρατάμε ποτέ, πιστεύουμε μέχρι τέλους, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς. Η αρχή ήταν δύσκολη, ξέραμε ότι η Αταλάντα θα ασκούσε μεγάλη πίεση, έχει έναν φανταστικό προπονητή, όταν έπαιζα στη Γιουβέντους ήταν πάντα δύσκολο να παίξεις εναντίον της.

Ήμασταν λίγο τυχεροί στο τέλος, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα, έχουμε διαφορετικούς παίκτες, διαφορετικό σύστημα, πρέπει να προσαρμοστούμε μεταξύ μας, αλλά θα χρειαστεί χρόνος, έχουμε χρόνο να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι», είπε χαρακτηριστικά ο 36χρονος επιθετικός της Γιουνάιτεντ στο «BT Sport».

