Γιουνάιτεντ: O Μπαϊγί δεν άφηνε από την αγκαλιά του τον Ρονάλντο στους πανηγυρισμούς (vid)

Ο Έρικ Μπαϊγί ήταν τόσο ενθουσιασμένος με το γκολ που σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Αταλάντα, που δεν άφηνε τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την αγκαλιά του.

Ο 27χρονος αμυντικός της Γιουνάιτεντ, ήταν από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ που πραγματοποιήσαν ικανοποιητική εμφάνιση, απέναντι στην Αταλάντα (2-2).

Τα νούμερά του άλλωστε το αποδεικνύουν, καθώς είχε 85% επιτυχία στις πάσες του, 68 επαφές με την μπάλα, επτά κερδισμένες μονομαχίες, δύο επιτυχημένα τάκλιν και τέσσερις επεμβάσεις. Εκεί όμως που χρειάστηκε να «μιλήσει» ήταν στη φάση που ο Ντουβάν Ζαπάτα ήταν έτοιμος να κάνει το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. O Μπαϊγί με υπέροχο τρόπο δεν επέτρεψε στον επιθετικό των γηπεδούχων να σκοράρει κερδίζοντας το χειροκρότημα των συμπαικτών του.

Ο Μπαϊγί , ζούσε έντονα το ματς κι αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτρεξε προς τον Πορτογάλο και τον αγκάλιασε, αρνούμενος να αφήσει τον σωτήρα της Γιουνάιτεντ να φύγει.

Bailly didn't want to let Ronaldo go.😂❤️ pic.twitter.com/p8hT3VW7u9