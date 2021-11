Μεντί: Συνεχίζει τις τρελές επιδόσεις στα γκολπόστ της Τσέλσι

Ακόμα ένα ματς στο Champions League, ακόμα ένα clean sheet. Πέντε διαδοχικά παιχνίδια δίχως να παραβιαστεί η εστία των «μπλε». Ο Εντουάρντ Μεντί συνεχίζει με ταπεινότητα τις εκπληκτικές επιδόσεις του.

Η Σαουθάμπτον ήταν η μοναδική ομάδα που μέσα στον Οκτώβρη κατάφερε να σκοράρει εις βάρος των «μπλε» του Λονδίνου σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Μεντί να μαζεύει τη μπάλα από την εστία του όταν την έστησε στην άσπρη βούλα ο Γουόρντ – Πρόους στο ματς πρωταθλήματος.

Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας έχει πλέον πέντε σερί clean sheets σε όλες τις διοργανώσεις – στο παιχνίδι με τους «άγιους» στο LeagueCup έπαιξε ο Κέπα – και στο Champions League έχει συνολικά 12 ματς με ανέπαφη εστία, από τα συνολικά 12 που έχει αγωνιστεί.

Με τη φανέλα της Τσέλσι, από την ημέρα που αποκτήθηκε και έχει βγάλει ασπροπρόσωπο τον Πετρ Τσεχ που τον επέλεξε και εισηγήθηκε τη μεταγραφή, έχει μετρήσει πλέον 33 αναμετρήσεις δίχως να δεχθεί γκολ.

Ο λογαριασμός συνεχίζει ν' αυξάνεται και οι «μπλε» έχουν το κεφάλι τους ήσυχο έπειτα από αρκετά χρόνια...

Edouard Mendy's last five games for Chelsea:



👐 Clean sheet vs. Brentford

👐 Clean sheet vs. Malmo

👐 Clean sheet vs. Norwich

👐 Clean sheet vs. Newcastle

👐 Clean sheet vs. Malmo



You shall not pass. pic.twitter.com/sBa9vwoXad