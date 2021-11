Σκόουλς για Πογκμπά: «Πάντα κάνει ηλίθια πράγματα με την μπάλα και είναι στον κόσμο του» (vid)

Ο Πολ Σκόουλς δεν μάσησε τα λόγια του κι άσκησε έντονη κριτική στον Πολ Πογκμπά, ο οποίος σύμφωνα με τον παλαίμαχο άσο της Γιοιυνάιτεντ, χρειάζεται συνέχεια... babysitting.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να φύγει, έστω, με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Μπέργκαμο, απέναντι στην Αταλάντα (2-2), χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, σε πολύ μία κακή βραδιά για την πλειοψηφία των συμπαικτών του.

Ενας από αυτούς που κινήθηκαν σε ρηχά νερά ήταν και ο Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος μέσος δεν κατάφερε να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό την ομάδα του, με αποτέλεσμα, μετά το τέλος του αγώνα, να του ασκηθεί έντονη κριτική από τον Πολ Σκόουλς.

«Ο Πογκμπά χρειάζεται κάποιον από πάνω του όλη τη ώρα. Κάποιον που να τον σέβεται απόλυτα, έναν έμπειρο παίκτη. Πόσο χρονών είναι; 28; Είναι ένας παίκτης έμπειρος αλλά είναι ένας από την ομάδα παικτών που ακόμη και στα 35 του θα είναι ο ίδιος. Πάντα κάνει ηλίθια πράγματα με την μπάλα, που τον αποτρέπουν από το να δείξει το πόσο δυνατός και ικανός είναι.

Το μεγάλο πρόβλημα για τον Πολ είναι η συγκέντρωσή του. Είναι στον κόσμο του ορισμένες στιγμές. Σκεφτείτε την Γιουβέντους στην οποία έπαιζε και το πόσο μεγάλη εμπειρία υπήρχε δίπλα του. Πίρλο, Κιελίνι, Μπουφόν κι ένας επιθετικός προπονητής. Θα χρειάζεται τέτοια αντιμετώπιση ακόμη και στα 35 του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος μέσος των «κόκκινων διαβόλων» στο «BT Sport».

“He’s one of them that will get to 35 and be exactly the same."



"He’ll still be doing the stupid stuff where he’s stud rolling the ball, holding people off, showing how strong and skillful he is.”



