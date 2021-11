Θέατρο έπος από τον Μπουσκέτς, έκανε ότι σφαδάζει και σηκώθηκε αμέσως (vid)

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς, βρέθηκε να σφαδάζει στο έδαφος από μαρκάρισμα, ωστόσο από τη στιγμή που δεν πήρε κάποιο σφύριγμα, σηκώθηκε άμεσα σαν να μην έγινε τίποτα και γύρισε στην άμυνα.

Σε μία φάση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντιναμό Κιέβου, ο 33χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα έβαλε άτσαλα το πόδι του σε διεκδίκηση της μπάλας, με αποτέλεσμα να πέσει στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας φάουλ.

Βρέθηκε να σφαδάζει στο έδαφος για μερικά δευτερόλεπτα, ωστόσο από τη στιγμή που είδε τον ρέφερι να δίνει κανονικά συνέχεια στο παιχνίδι, σηκώθηκε αμέσως, σα να μη συνέβη τίποτα και έτρεξε προς την άμυνα για να βοηθήσει την ομάδα του.

This Busquets guy will never change 😭😭pic.twitter.com/bdDMkO3j1T