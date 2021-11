Κριστιάνο Ρονάλντο: Φοράει σκουφί στη βροχή για να μη... φύγει η βαφή από το μαλλί (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αστειεύτηκε ότι έπρεπε να φορέσει σκουφί στην τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν το ματς με την Αταλάντα, προκειμένου να μη φύγει η βαφή από το μαλλί του.

Ο Πορτογάλος αστέρας είχε όρεξη για χαβαλέ στην τελευταία προπόνηση των «κόκκινων διαβόλων» πριν από το αποψινό (22:00) παιχνίδι με την Αταλάντα στο Μπέργκαμο για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Κάνοντας την εμφάνισή του με το σκουφί, είπε πως έπρεπε να το βάλει για να μη φύγει η βαφή από το μαλλί του, όπως είχε συμβεί με τον Ρούντι Τζουλιάνι στο παρελθόν, δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ!

Ronaldo says he's wearing a hat to stop hair dye running down his face like Trump's Secretary! (Rudy Giuliani) 😂 pic.twitter.com/bTBopQy5Zf