Champions League: Λίγο ακόμα και θα έμενε στην ιστορία η 3η αγωνιστική των ομίλων

Η 3η καλύτερη επίδοση από πλευράς τερμάτων στα χρονικά του Champions League σημειώθηκε το διήμερο της 3ης αγωνιστικής των φετινών ομίλων της διοργάνωσης με τα γκολ που καταγράφηκαν.

Κάτι τα πέντε τέρματα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Μπριζ, κάτι το σκορ στο «Ολντ Τράφορντ», τα τέσσερα γκολ της Τσέλσι, ο Άγιαξ, η Μπάγερν, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το Παρί – Λειψία, το Ατλέτικο – Λίβερπουλ και όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, έφτασαν τον δείκτη των τερμάτων στα 59 σε 16 ματς την Τρίτη και την Τετάρτη.

Αυτή είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε ολόκληρη αγωνιστική στα χρονικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, πίσω από τα 64 γκολ της πρεμιέρας της σεζόν 2000-2001 και τα 62 της 3ης «στροφής» της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

59 - Only two matchdays in Champions League history have seen more goals than MD3 of 2021/22 (59) : 63 goals during the 2000/01 season MD1 and 62 in the 2020/21 MD3. Party. #UCL pic.twitter.com/0LbtVEomTP