Βινίσιους: Το γκολ αλά Κριστιάνο ήταν το καλύτερο της 3ης αγωνιστικής της Champions League (vid)

Το σλάλο του Βινίσιους και το γκολ απέναντι στη Σαχτάρ στο πολύ άνετο 5-0 της Ρεάλ στην Ουκρανία αναδείχθηκε κορυφαίο γκολ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Ούτε το ωραίο εναέριο πλασέ του Τζέκο, ούτε το μονοκόματο δεξί σουτ του Κεϊτά για τη Λίβερπουλ.

Από τη στιγμή που ο Βινίσιους έκανε τέτοια εκπληκτική ενέργεια περνώντας όποιον έβρισκε μπροστά του για να σκοράρει... αλά Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν υπήρξε μεγάλη αντιπαλότητα και ο Βραζιλιάνος είναι εκείνος με το ωραιότερο γκολ του διημέρου στο Champions League.

