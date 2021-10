Λεβαντόφσκι: Έδωσε τη φανέλα του σε οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο

Ένας οπαδός κατάφερε να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει τη φανέλα του Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι, πριν συνοδευτεί εκτός γηπέδου από την ασφάλεια.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσιι έχει κάνει συνήθειο να χαρίζει χαμόγελα στους θαυμαστές του και στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπενφίκα δεν θα μπορούσε να κάνει εξαιρέσεις.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ένας οπαδός κατάφερε να διαπεράσει την ασφάλεια του γηπέδου και να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να πάρει μια φανέλα του Πολωνού επιθετικού.

Ο Λέβα δεν μπορούσε να μην... εκπληρώσει την ευχή του φίλου της Μπάγερν, ο οποίος μάλιστα εισέπραξε και μια αγκαλιά από τον 33χρονο, προτού απομακρυνθεί από τους stewards.

Lewandowski has the streets even in Lisbon https://t.co/8JscxR3Y8V