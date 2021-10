Λίβερπουλ: «Στην πόλη που ήρθε το 6ο ευρωπαϊκό...» (vid)

Η Λίβερπουλ απόψε δοκιμάζεται στο Wanda Metropolitano κόντρα στην Ατλέτικο στην πρώτη τους συνάντηση μετά τον εφιαλτικό Μάρτιο του 2020, στην πόλη όπου οι «κόκκινοι» κατέκτησαν το 6ο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο...

Μετά το 5-0 επί της Γουότφορντ το περασμένο Σάββατο και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, η Λίβερπουλ φιλοξενείται στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο έπειτα από δυο νίκες στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές των ομίλων του φετινού Champions League (κόντρα σε Πόρτο και Μίλαν).

Ουδείς θα ξεχάσει, φυσικά, την 1η του Ιούνη του 2019 όταν ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ στο «σπίτι» της Ατλέτικο κατέκτησε το 6ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, ενώ, τον Μάρτη του 2020 είχαν συναντηθεί οι δύο ομάδες προτού τα πάντα κλείσουν και ο πλανήτης μπει στο pause λόγω της πανδημίας...

