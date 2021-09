Μέσι: Ιδέα του Μαρκίνιος να ξαπλώσει ο Αργεντινός πίσω από το τείχος (vid)

Ο Μέσι λίγο μετά το μαγικό γκολ που είχε πετύχει δέχθηκε να ξαπλώσει πίσω από το τείχος για να μην διατρέξει κίνδυνο η Παρί σε στατική φάση της Σίτι και ο Μαρκίνιος ήταν τελικά ο «εγκέφαλος» πίσω από την εικόνα που έγινε viral.

Όσα κι αν έχει πετύχει στην καριέρα του, όσο κι αν το όνομά του βρίσκεται παντού στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας, όσα ρεκόρ κι αν έχει μετρήσει, ο Λιονέλ Μέσι παραμένει ταπεινός, στις υπηρεσίες της ομάδας του.

Κάπως έτσι, το βράδυ της Τρίτης ξάπλωσε πίσω από το τείχος για να σιγουρέψουν οι Παριζιάνοι ότι δεν θα κινδύνευαν από στατική φάση της Σίτι στα τελευταία λεπτά της μεγάλης νίκης (2-0) στο «Παρκ ντε Πρενς».

Τελικά, όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο, ο «εγκέφαλος» πίσω από αυτό, ήταν ο Μαρκίνιος, που τον φώναξε και ο Λίο δεν αρνήθηκε.

