Ρονάλντο σε Φέρντιναντ: «Δεν έπαιξα καλά, αλλά ήξερα ότι θα σκοράρω» (vid)

Ο Ρίο Φέρντιναντ αποκάλυψε το μήνυμα που έλαβε μετά το τέλος του αγώνα της Γιουνάιτεντ με την Βιγιαρεάλ, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος αστέρας συνεχίζει και γράφει ιστορία στο Champions League, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χάρη στο γκολ που πέτυχε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε να δώσει στην ομάδα του νίκη με 2-1 επί της Βιγιαρεάλ.

Στις δηλώσεις του βέβαια, εμφανίστηκε προσγειωμένος λέγοντας χαρακτηριστικά την ατάκα «Αυτή είναι η δουλειά μου», ενώ ο Ρίο Φέρντιναντ, αποκάλυψε το μήνυμα που έλαβε από τον 36χρονο επιθετικό, μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τα «κίτρινα υποβρύχια».

«Μου έστειλε μήνυμα μετά το ματς και μου είπε χαρακτηριστικά "Δεν έπαιξα καλά σήμερα, αλλά ήξερα πως ότι θα σκοράρω". Αυτή είναι η πεποίθηση που έχει. Οι άλλοι παίκτες τρέφονται από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος αμυντικός.

