Παρί - Σίτι: Ο επόπτης ήταν τόσο προσηλωμένος στον Μέσι που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Ο επόπτης στο Παρί - Μάντσεστερ Σίτι, είχε το βλέμμα του στραμμένο στον Λιονέλ Μέσι και στο τρομερό σπριντ που έκανε ο Αργεντινός πριν σκοράρει, με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του και να πατήσει στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Παρί, ο Αργεντίνος αστέρα βρήκε χώρο και με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Έντερσον.

Ολα ξεκίνησαν όμως όταν ξεκίνησε μια κούρσα από δεξιά, διανύοντας 51,2μ. και έδωσε στον Κιλιάν Μπαπέ. Ο 22χρονος Γάλλος του επέστρεψε την μπάλα με τη μία κι ο Μέσι έπιασε ένα υπέροχο σουτ με την ταχύτητα της μπάλας να φτάνει τα 74χλμ/ώρα.

Ο επόπτης πάντως της αναμέτρησης, είχε στραμμένο το βλέμμα του στον Λιονέλ Μέσι με αποτέλεσμα να χάσει τη συγκέντρωσή του και να μπει άθελά του στον αγωνιστικό χώρο.

The linesman at the bottom was so focused on Messi that he ran into the pitch😭😭😭 Can't blame him lool pic.twitter.com/aHPn4OFcD3