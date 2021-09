Ρωτούσαν τους παίκτες της Σέριφ αν είναι όλοι τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (vid)

Στην Ισπανία ακόμα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την ήττα της Ρεάλ από την «σταχτοπούτα» του Champions League, Σέριφ Τίρασπολ, ενώ μερικοί δημοσιογράφοι αναρωτιούνται αν οι παίκτες της ομάδας της Μολδαβίας, είναι όντως επαγγελματίες.

Σοκαρισμένοι είναι ακόμα στη Μαδρίτη, μετά την απρόσμενη ήττα (2-1) που γνώρισε η Ρεάλ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» από την «ελληνική» Σέριφ Τίρασπολ των Αθανασιάδη, Κολοβού και Ευαγγέλου.

Μάλιστα, δημοσιογράφοι από την γνωστή αθλητική εκπομπή «El Chiringuito», αναρωτιόντουσαν μετά το τέλος της αναμέτρησης, αν οι παίκτες της Σέριφ είναι όντως επαγγελματίες κι αν έχουν και κάποια άλλη ενασχόληση πέρα από το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών θέλησε να πάρει απάντηση από τον ίδιο τον αμυντικό της ομάδας, Γκουστάβο Ντουλάντο, ο οποίος αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι κόντρα στους Μαδριλένους.

«Είναι όλα τα μέλη του ρόστερ επαγγελματίες; Κάνουν και κάτι άλλο στη ζωή τους; Είστε όλοι επαγγελματίες;», ήταν η σχετική ερώτηση του ρεπόρτερ, για να πάρει την αποστομωτική απάντηση από τον Ντουλάντο: «Ναι, είμαστε όλοι επαγγελματίες».

