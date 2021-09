Γκουαρδιόλα: «Φανταστικό το γκολ του Μέσι, κάναμε τα πάντα» (vid)

Το μοναδικό που είχε να πει για το γκολ του Μέσι ήταν πως επρόκειτο για ένα φανταστικό γκολ, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του στο Παρίσι.

Ο Καταλανός προπονητής αποχώρησε ηττημένος από το γήπεδο στην ... προσωπική του κόντρα με τον Λιονέλ Μέσι, αφού, ο Αργεντινός διαμόρφωσε το 2-0 της Παρί κόντρα στους «πολίτες» για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

«Παίξαμε καλά, κάναμε τα πάντα, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Είχαμε τον έλεγχο, απλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Οι αντεπιθέσεις τους είναι πάντοτε επικίνδυνες με την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές τους.

Ο Ντοναρούμα στο δεύτερο ημίχρονο έκανε καλές επεμβάσεις, όμως η ομάδα ήταν παρούσα στον αγωνιστικό χώρο όπως το κάναμε και στο “Στάμφορντ Μπριτζ”.

Το γκολ του Μέσι ήταν φανταστικό.

Τώρα εμείς θα φάμε, θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί, θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ» ήταν τα λόγια του Πεπ.

"We controlled them, unfortunately, we could not score."



"The goal was fantastic."



Pep Guardiola reacts to a disappointing night for Man City in Paris.



🎙 @TheDesKelly pic.twitter.com/ftRLe2Mugs