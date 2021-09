Μίλαν - Ατλέτικο Μαδρίτης: Πρώτο γκολ του Γκριεζμάν στην επιστροφή του (vid)

Γκολάρα ο Γκριεζμάν στο 84' και λύτρωση για την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και για τον Γάλλο επιθετικό.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν... άργησε, αλλά «χτύπησε» στο Μιλάνο, αφού με γκολάρα στο 84' ισοφάρισε σε 1-1 τη Μίλαν. Ηταν το πρώτο του Γάλλου στην επιστροφή του στην Ατλέτικο, τέρμα που αλλάζει την ψυχολογία του.

#AtleticoMadrid #UCL #MilanAtletico

AC Milan 1 - [1] Atletico Madrid | GOAL! Antoine Griezmann



