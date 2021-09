Παρί: Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο Champions League ο Ντοναρούμα (pic)

Με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα παραταχθεί κάτω από τα γκολπόστ η Παρί Σεν Ζερμέν στον αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι (28/09, 22:00).

Το ντεμπούτο του στο Champions League, ετοιμάζεται να κάνει ο 22χρονος Ιταλός πορτιέρε, καθώς θα πάρει γάντια βασικού από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο Ντοναρούμα έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο από τα επτά παιχνίδια που έχει δώσει η Παρί έως τώρα στο πρωτάθλημα μιας και ο Κέιλορ Νάβας ήταν αυτός που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή για την υπεράσπιση της εστίας.

Ωστόσο, ο 49χρονος τεχνικός της Παρί, αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον Ντοναρούμα και να αποδείξει την αξία του κάτω από τα γκολπόστ, σε ένα κρίσιμο αγώνα, όπως είναι αυτός κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

