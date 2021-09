Χάαλαντ: Δυο χρόνια από τότε που ξεκίνησε να σκορπά τους αντιπάλους του (vid)

Τότε, το 19χρονο παιδί το οποίο δεν γνώριζε κανείς, έκανε το μεγάλο «μπαμ». Ήταν η ώρα του. Δυο χρόνια μετά, συνεχίζει να σκοράρει με τρομακτικό ρυθμό και ποιότητα. Σαν σήμερα, συστήθηκε σε όλους ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός ξεπετάχτηκε μια τέτοια ημέρα, το 2019, στο Champions League. Στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ, στο ματς απέναντι στη Γκενκ, ο Χάαλαντ έκανε... παπάδες και ανάγκασε τον κόσμο ν' ασχοληθεί μαζί του. Να μάθει για εκείνον. Να ψάξει από που προέρχεται αυτό το «θηρίο» που είχε πετύχει χατ-τρικ. Που ήταν κρυμμένος τα προηγούμενα χρόνια και πόσα είναι ικανός να πετύχει...

Την 17η του Σεπτέμβρη του 2019 έγινε ο πρώτος teenager μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ (2004) που πετυχαίνει χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στο Champions League. Σε ηλικία 19 ετών και 58 ημερών, έγινε ο τρίτος νεότερος που σκοράρει τρεις φορές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά τον πρωτοπόρο Ραούλ (18 ετών, 113 ημερών, πίσω στο 1995), τον προαναφερθέντα και άλλοτε αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18 ετών και 340 ημερών το 2004).

Παράλληλα, πετυχαίνοντας το πρώτο από τα τρία του γκολ για λογαριασμό της Ζάλτσμπουργκ κόντρα στη Γκενκ μόλις στο 2ο λεπτό, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε μόλις ο τρίτος στην ιστορία του Champions League που καταφέρνει στην πρώτη του συμμετοχή να βρει δίχτυα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έπειτα από τους Αντρέας Μέλερ (1995) και Ελιακίμ Μανγκαλά (2009).

Έκτοτε, έχει κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα, μετακομίζοντας φυσικά στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για να εξαργυρώσει τις τρομερές εμφανίσεις του στο Champions League με την αυστριακή ομάδα. Τον ήθελαν πολλοί, επέλεξε να κάνει το κοντινό ταξίδι προς τη Γερμανία και την Βεστφαλία για αρχή, όμως έδειξε πως τελικά δεν ήταν «πυροτέχνημα». Είναι πραγματική μηχανή των γκολ.

Έχει 21 γκολ σε 16 συμμετοχές στο Champions League μέχρι σήμερα, 73 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν 2019-2020, όταν και τον γνώρισε ο κόσμος και μετράει 66 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ασταμάτητος. «Θωρηκτό». Θαύμα της ποδοσφαιρικής φύσης...

