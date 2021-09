Μέσι: Ψάχνει για βοήθειες με τη μπάλα και όλοι τον κοιτάζουν σταματημένοι (vid)

Το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέσι ως βασικός στην Παρί Σεν Ζερμέν και η πρώτη εμφάνιση του MNM στη γραμμή κρούσης δεν πήγε καθόλου καλά απέναντι στην Μπριζ στο Βέλγιο...

Ο Αργεντινός αστέρας βρέθηκε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα της νέας του ομάδας μετά την ιστορική μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα στους Παριζιάνους.

Eμφανίστηκε μαζί με τους Νεϊμάρ και Μπαπέ στην επίθεση για το σύνολο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, όμως, η τροπή των πραγμάτων ήταν πολύ διαφορετική από αυτή στην οποία ήλπιζαν...

Η πρεμιέρα των ομίλων του Champions League δεν πήγε καθόλου καλά για τους φιναλίστ του 2020 αφού έμειναν στο 1-1, με τον Μέσι κάποια στιγμή να ψάχνει για βοήθειες ώστε να δώσει τη μπάλα και όλους τους συμπαίκτες του να τον κοιτάζουν δίχως να κάνουν την παραμικρή κίνηση!

Crying, Messi teammates are watching the game just like us pic.twitter.com/93rhe71gdk