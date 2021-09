Γκουαρδιόλα: Τα «έχωσε» σε Γκρίλις και Μαχρέζ κατά τη διάρκεια της «εξάρας»! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν μένει ικανοποιημένος με τίποτα και κατά τη διάρκεια της «εξάρας» της Σίτι απέναντι στην Λειψία.

Οι «πολίτες» μπορεί να έφτασαν στο τελικό 6-3 κόντρα στους «ταύρους» το βράδυ της Τετάρτης, να έκαναν θετική εκκίνηση στους ομίλους του φετινού Champions League, όμως, το γεγονός πως οι Γερμανοί δεν παρέδιδαν τα «όπλα» και αντιδρούσαν έκανε τον Πεπ Γκουαρδιόλα έξαλλο με την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του.

Οι Γκρίλις και Μαχρέζ τα «άκουσαν» περισσότερο από τους υπόλοιπους, με τον Καταλανό κόουτς να έχει αρκετά παράπονα και να τους υποδεικνύει ξανά και ξανά όσα θα έπρεπε να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Κι όλα αυτά, σε παιχνίδι που η Σίτι έβρισκε κάθε φορά άμεσες απαντήσεις για να μη διατρέξει κινδύνους στο 3-2 και το 4-3...

Jack Grealish: ⚽️🅰️

Riyad Mahrez: ⚽️



It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it 😤#UCL pic.twitter.com/f9ZQFxaq4w