Λίβερπουλ - Μίλαν (11άδες): Rotation από Κλοπ, εκτός Φαν Ντάικ-Μανέ, στον πάγκο κι ο Ζιρού (pic

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να ξεκουράσει τους Φαν Ντάικ και Μανέ στο ντέρμπι με τη Μίλαν, για την οποία ο Ολιβιέ Ζιρού ξεκινά από τον πάγκο.

Ώρα για Champions League, ώρα για φρεσκάρισμα στην 11άδα της Λίβερπουλ από τον Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός άφησε εκτός αρχικού σχήματος τους Φαν Ντάικ και Μανέ, προτιμώντας τους Γκόμεζ και Οριγκί, την ίδια ώρα που ο Στέφανο Πιόλι (απόντος του Ζλάταν) άφησε στον πάγκο τον Ολιβιέ Ζιρού.

Αναλυτικά οι 11άδες:

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Γκόμες, Μάτιπ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Σαλάχ, Ζότα, Οριγκί



Μίλαν (Στέφανο Πιόλι): Μαϊνιάν, Καλάμπρια, Κιάερ, Τομόρι, Ερναντέζ, Μπενασέρ, Κεσί, Σαλμάκερς, Ντίαθ, Λεάο, Ρέμπιτς





